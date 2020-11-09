منصور بن زايد يستقبل وزير الاستثمار والتجارة الأوزبكي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

استقبل الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة اليوم في قصر الوطن معالي سردار عمر زاقوف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في جمهورية أوزبكستان، والوفد المرافق له.



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وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات الاستثمارية والاقتصادية وفرص تعزيزها وتطويرها، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين إلى جانب تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وسجل وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في جمهورية أوزبكستان كلمة في سجل كبار الزوار بقصر الوطن، أعرب فيها عن اعتزازه بالعلاقات الثنائية بين دولة الامارات وجمهورية أوزبكستان، متمنياً المزيد من النمو والتقدم الازدهار لهذه العلاقات، بما يحقق طموحات وتطلعات قيادة البلدين والشعبين الصديقين.