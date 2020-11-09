- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر منصور بن زايد يستقبل وزير الاستثمار والتجارة الأوزبكي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
استقبل الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة اليوم في قصر الوطن معالي سردار عمر زاقوف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في جمهورية أوزبكستان، والوفد المرافق له.
وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات الاستثمارية والاقتصادية وفرص تعزيزها وتطويرها، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين إلى جانب تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وسجل وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في جمهورية أوزبكستان كلمة في سجل كبار الزوار بقصر الوطن، أعرب فيها عن اعتزازه بالعلاقات الثنائية بين دولة الامارات وجمهورية أوزبكستان، متمنياً المزيد من النمو والتقدم الازدهار لهذه العلاقات، بما يحقق طموحات وتطلعات قيادة البلدين والشعبين الصديقين.
كانت هذه تفاصيل خبر منصور بن زايد يستقبل وزير الاستثمار والتجارة الأوزبكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.