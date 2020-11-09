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الصين تسجل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 نوفمبر 2020

الصين تسجل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا

متابعات_ الخليج 365

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الاثنين إن البر الرئيسي سجل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الثامن من نوفمبر  بزيادة عن 28 حالة تم تسجيلها في اليوم السابق.

 

وأضافت اللجنة في بيان أن 32 من تلك الحالات الجديدة جاءت من الخارج.

 

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وكانت إحدى الحالات منقولة محليا وتم الإبلاغ عنها في تيانجين وهي لعامل في مخازن التبريد كان يتعامل مع لحوم الخنازير المجمدة الواردة من ألمانيا.

 

وذكرت اللجنة أيضا أن حالات الإصابة الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض تراجعت إلى تسع حالات بعد أن كانت 36 حالة في اليوم السابق.

 

وقالت اللجنة إن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي بكوفيد-19 يبلغ الآن 86245 حالة بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

 

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