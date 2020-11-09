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إصابات كورونا حول العالم تصل إلى 50.4 مليون إصابة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 نوفمبر 2020

إصابات كورونا حول العالم تصل إلى 50.4 مليون إصابة

متابعات_ الخليج 365

أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا أن إجمالي عدد الإصابات به في أنحاء العالم وصل إلى 4ر50 مليون حتى صباح اليوم الاثنين.

 

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 50 مليونا و395 ألف حالة.

 

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كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 33 مليونا، بينما تجاوز عدد الوفيات المليون و256 ألف حالة.

 

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وإسبانيا والأرجنتين والمملكة المتحدة وكولومبيا والمكسيك وإيطاليا وبيرو وجنوب أفريقيا وألمانيا وإيران.

 

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

 

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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