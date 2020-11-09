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إيطاليا.. 935 ألف إصابة بكورونا والوفيات 41394

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 نوفمبر 2020

إيطاليا.. 935 ألف إصابة بكورونا والوفيات 41394

متابعات_ الخليج 365

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس المستجد في إيطاليا إلى 935 ألف و104 حالات حتى صباح اليوم الاثنين، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء.

 

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وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في إيطاليا جراء الإصابة بالفيروس وصلت إلى 41 ألفا و394 حالة، في حين بلغ عدد المتعافين من مرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بالفيروس، 335 ألفا و74 شخصا.

 

وأعلنت إيطاليا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل حوالي 40 أسبوعا.

 

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