إيطاليا.. 935 ألف إصابة بكورونا والوفيات 41394

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا إلى 935 ألف و104 حالات حتى صباح اليوم الاثنين، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء.



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وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في إيطاليا جراء الإصابة بالفيروس وصلت إلى 41 ألفا و394 حالة، في حين بلغ عدد المتعافين من مرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بالفيروس، 335 ألفا و74 شخصا.

وأعلنت إيطاليا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل حوالي 40 أسبوعا.