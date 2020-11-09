شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بوتين ينتظر صدور نتيجة رسمية للانتخابات الأمريكية لتهنئة الفائز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن الكرملين الاثنين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ينتظر إعلان نتيجة رسمية للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة لتهنئة الفائز، إذ إن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب يعترض على فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن.



وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف لصحافيين "نعتبر أن من الصائب انتظار النتائج الرسمية للانتخابات التي أُجريت. أريد أن أذكر بأن الرئيس بوتين قال مرات عدة إنه سيحترم خيار الشعب الأمريكي مهما كان".

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