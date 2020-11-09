شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تسجل حصيلة قياسية بإصابات كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سجلت روسيا 21798 إصابة بفيروس كورونا اليوم الاثنين في حصيلة قياسية جديدة من الإصابات بالفيروس، من بينها 6897 حالة في العاصمة موسكو، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد إلى مليون و796132.



وسجلت السلطات أيضا 256 وفاة مرتبطة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، لتصل حصيلة الوفيات الرسمية في البلاد إلى 30793.

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