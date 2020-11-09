استقالة صهر إردوغان من منصبه كوزير للمالية

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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انقرة: أعلن صهر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الاحد استقالته من منصبه كوزير للمالية متحدثا عن أسباب صحية، وذلك في بيان نشر على حسابه على انستغرام.

وقال بيرات البيرق "بعد تولي حقائب وزارية على مدى خمس سنوات تقريبا، قررت التوقف عن ممارسة مهامي (كوزير للمالية) لأسباب صحية".