جونسون: أميركا حليفتنا الأهم

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"الخليج 365" من لندن: في أول رد فعل على فوز المرشح الديموقراطي جو بايدن، قال بوريس جونسون إن أميركا هي "الحليف الأقرب والأكثر أهمية" للمملكة المتحدة وأن ذلك "لن يتغير" في ظل رئيس جديد.

وهنأ رئيس الوزراء البريطاني، الرئيس المنتخب جو بايدن ونائبته كمالا هاريس بفوزهما في الانتخابات الأميركية، وقال إن البلدين سيعملان معًا لدعم الديمقراطية ومكافحة قضايا مثل معالجة تغير المناخ.

وعكست تعليقات جونسون صدى تصريحات وزير الخارجية دومينيك راب، الذي قال لشبكة (سكاي نيوز) في وقت سابق يوم الأحد إن الولايات المتحدة "لن يكون لها صديق يمكن الاعتماد عليه أكثر من المملكة المتحدة".

وقال جونسون: "الولايات المتحدة هي أقرب وأهم حليف لنا ... وكان هذا هو الحال في عهد الرئيس بعد الرئيس ورئيس الوزراء بعد رئيس الوزراء". "لن يتغير".

وقال جونسون إنه يتطلع إلى العمل مع السيد بايدن وفريقه "على الكثير من الأمور الحاسمة بالنسبة لنا في الأسابيع والأشهر المقبلة: معالجة تغير المناخ، والتجارة، والأمن الدولي، والعديد من المسائل الأخرى ".

ورفض رئيس الوزراء البريطاني، فكرة احتمال وجود تحديات، وأضاف أن "هناك الكثير مما يوحد حكومة هذا البلد والحكومة في واشنطن في أي وقت وأي مرحلة مما يفرق بيننا".

كلام وزير الخارجية

وكان وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، قال لـ(سكاي نيوز) يوم الأحد، إنه "متحمس" للتعاون مع الإدارة الأميركية الجديدة. وتجاهل هو أيضًا اقتراح أي صعوبات في العلاقة الجديدة، في أعقاب ادعاءات بعض المعلقين الأميركيين بأن التعليقات السابقة التي أدلى بها جونسون بشأن التراث الكيني لباراك أوباما قد أضرت بالعلاقات مع الديمقراطيين.

وقال راب إنه كان من الممكن دائمًا "اختيار مقتطف" من وسائل التواصل الاجتماعي أو النشطاء السياسيين ، لكن هذا دليل من عمله مع السفارة البريطانية في واشنطن على الأرض ، والتحدث إلى قادة الكونجرس وقادة التجمعات الحزبية والرئيس المنتخب بايدن في الماضي أثبتت الأشهر خلاف ذلك.

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وقال: "أعلم أنه ستكون هناك دائمًا نقاط توتر في أي علاقة - لا سيما العلاقات الأعمق والأكثر عمقًا - ولكن الأساس المتين والعمق ونطاق الأشياء التي نقوم بها معًا والأشياء التي يريد الرئيس المنتخب بايدن تحقيقها دوليًا ... هذه كلها أشياء، لا سيما مع رئاستنا لمجموعة السبع في العام المقبل واستضافتنا COP 26 [مؤتمر المناخ] ، سيكون لدينا مبالغ ضخمة يمكننا التعاون بشأنها ".

وأضاف راب: "أنا متحمس للعمل مع الإدارة الجديدة وأنا واثق من أن العلاقة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة ستزدهر في الأسابيع والأشهر المقبلة".

تصريحات جاويد

وإلى ذلك، جاءت تطمينات وزير الخارجية بشأن العلاقات بين لندن وواشنطن، بعد لحظات فقط من انتقاد وزير الخزانة السابق ساجد جاويد للسياسة الأميركية، ووصف دونالد ترامب بأنه "مراهق" وقال إنه فعل "مبالغ ضخمة للإضرار بالديمقراطية".

ودعا الأشخاص المحيطين بالرئيس إلى "إخباره بالكف" عن مزاعمه المستمرة بتزوير الناخبين. وقال جاويد: "الولايات المتحدة منارة للديمقراطية في جميع أنحاء العالم، كما نحن، وما زال يلحق الضرر لأنه لم يتوقف".

وأكد: "نحن محظوظون بالحصول على الديمقراطية، والأميركيون محظوظون بالحصول عليها. هناك الكثير من الناس حول العالم يتوقون إلى الديمقراطية. وسلوك رئيس الولايات المتحدة هو بصراحة سلوك المراهقين".

ولدى سؤاله عما إذا كان "الرجل الأفضل" قد فاز في الانتخابات، قال وزير الخزانة السابق: "أعتقد ذلك، نعم. أعتقد أنها النتيجة الصحيحة ليس فقط بالنسبة للولايات المتحدة، وهذا قرار بالطبع للشعب الأميركي، ولكنه أفضل نتيجة بالنسبة للمملكة المتحدة أيضًا".

وخلص جاويد إلى القول: "أعتقد أيضًا أنه بغض النظر عن سياستك، سيكون من الجيد لنا جميعًا أن نعود إلى البيت الأبيض ببعض الكياسة والنزاهة والجدية."

