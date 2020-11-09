رابط التقديم على وظائف الهيئة العامة للجمارك بالسعودية

تصدرت الجمارك محرك البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية، وذلك مع زيادة معدلات البحث من قبل المواطنين بالمملكة على الوظائف المتاحة والتي إعلنتها الهيئة العامة للجمارك، عبر موقعها الإلكتروني، موضحةتوفّر عدد من فرص العمل والتي تشمل وظائف إدارية وهندسية متاحة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير.

واوضحت هيئة الجمارك أن الوظائف المتاحة حوالي 24 وظيفة في عدد من التخصصات، على ان يكون العمل بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض، مشيرة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني الخاص للتوظيف بالهيئة.

ويمكن للراغبين في التقديم للوظائف والإطلاع على

تفاصيل وشروط كل وظيفة عليهم الضغط

فيما كشفت الهيئة، الوظائف المتاحة وفق للمسميات الخاصة بكل وظيفة والتي جاءت كالتالي:

– رئيس قسم أول إدارة الهوية/ البنية التحتية.

– رئيس قسم أول أنظمة وإشراف قواعد البيانات/ البنية التحتية.

– رئيس قسم أول الاتصالات/ البنية التحتية.

– رئيس قسم أول أنظمة التخزين والنسخ الاحتياطي/ البنية التحتية.

– رئيس قسم أول حوسبة المستخدم/ البنية التحتية.

– كبير أخصائي أنظمة التخزين والنسخ الاحتياطي/ البنية التحتية.

– كبير أخصائيين أنظمة حوسبة المستخدم/ البنية التحتية.

– كبير أخصائيين إدارة الوصول/ البنية التحتية.

– كبير أخصائيين إدارة مراكز البيانات/ البنية التحتية.

– كبير أخصائيين تشغيل أنظمة/ البنية التحتية.

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– كبير أخصائيين خوادم/ البنية التحتية.

– كبير أخصائيين حوسبة افتراضية/ البنية التحتية.

– محلل اتصالات أول/ البنية التحتية.

– محلل تشغيل أنظمة أول/ البنية التحتية.

– مدير عام الإدارة العامة لأمن المعلومات.

– محلل قواعد بيانات أول/ البنية التحتية.

– مشرف أول الدليل وإدارة الوصول/ البنية التحتية.

– مشرف أول أنظمة حوسبة المستخدم/ البنية التحتية.

– مشرف أمن معلومات/ البنية التحتية.

– مشرف خوادم أول/ البنية التحتية.

– مشرف قواعد البيانات/ البنية التحتية.

– مشرف مراكز البيانات/ البنية التحتية.

– مهندس أول هيكلية أمن شبكات وأنظمة/ البنية التحتية.

– مهندس أول هيكلية تشغيل أنظمة/ البنية التحتية.