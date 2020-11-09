الاستخبارات العراقية تعتقل 4 من إرهابيي داعش في نينوي

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم الإثنين، اعتقال 4 إرهابيين من تنظيم "داعش" الإرهابي في نينوى شمالي البلاد.

وذكرت الوكالة - في بيان أوردته "السومرية" الإخبارية - أنها

"ممثلة بمديرية استخبارات نينوى تمكنت من اعتقال أربعة إرهابيين بمناطق متفرقة من المحافظة وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية".وأضافت، أن المعتقلين "عملوا ضمن ما يسمى ديوان الجند وولاية دجلة تحت أسماء مختلفة، ومن خلال التحقيقات الأولية معهم اعترفوا بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية واشتراكهم في عدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين".