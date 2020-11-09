محلل سياسي: موسكو ستصبح العدو رقم واحد لواشنطن خلال حكم بايدن

نقلت وسائل إعلام روسية عن المحلل السياسي نيكولاي زلوبين رئيس مركز الاهتمامات العالمية في واشنطن عن تخوفه من عواقب انتخابات الرئاسة الأمريكية على روسيا، موضحاً أن المواجهة مع الصين لم تعد من ضمن أولويات واشنطن، في ظل رئيس أمريكا الجديد جو بايدن.

ووفقًا لوكالة أنباء سبوتنيك، أضاف المحلل السياسي أن موسكو ستصبح العدو رقم واحد لواشنطن في حروبها التجارية خلال حكم جو بايدن، مستبدلة بها الصين في الحروب التجارية التي خاضتها مسبقاًضد الصين، وبذلك سيتنفس الصينيون الصعداء وفقاً لتعبيره، وأن

الإدارة الأمريكية الجديدة ستضاعف ضغطها علي روسيا علي غرار نهج بايدن حين تولى منصب نائب الرئيس الأمريكي.

كما أشار إلى قيام الولايات المتحدة بفرض حصة الأسد من عقوباتها على روسيا في ظل عمل بايدن نائباً للرئيس الأمريكي، ومن ثم فلن يكون هناك أملاً أن يغير بايدن سياساته وبخاصة بعد أن أصبح الرئيس الأمريكي.