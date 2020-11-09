النمسا تنفذ أكثر من 60 عملية دهم في إطار مكافحة الإرهاب

أعلنت الشرطة النمساوية، اليوم الإثنين، أنها نفذت أكثر من 60 عملية دهم في 4 مناطق مختلفة وذلك في إطار مكافحة الإرهاب.

قال المدعي العام النمساوي، في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، إن "الشرطة النمساوية اعتقلت أكثر من 70 مشتبهًا بهم في حملة مداهمات لعدد من الجمعيات التي يشتبه بأنها تابعة لتنظيمي "الإخوان" و"حماس".

وأوضحت النيابة العامة أن هذه الحملة ليست مرتبطة بالهجوم الذي وقع في فيينا الأسبوع الماضي، وأسفر عن مقتل 5 أشخاص بمن فيهم منفذ الهجوم.

وأكد ميخائيل لودفيج حاكم العاصمة النمساوية فيينا يوم الأحد، أن النمساويين لن يسمحوا بانقسام المجتمع وستبقى الدولة قوية ومتماسكة.

جاء ذلك تعليقًا على قيادة أحد عناصر اليمين المتشدد سيارة في

الحي الثامن وهو يقوم بتشغيل أصوات مرتفعة عبارة عن صوت طلقات رصاص يعقبها أذان في محاولة لنشر الذعر في البلاد وإثارة طوائف الشعب ضد بعضها.

وقال حاكم فيينا إن العاصمة مرت بأسبوع حزين بعد الهجوم الإرهابي الخطير يوم الإثنين الماضي الذي تسبب في مقتل 4 أشخاص وإصابة 22 آخرين.



وأشار لودفيج إلى أنه سيتم التعامل بحزم مع كل من ينشر الذعر في البلاد أو استغلال مخاوف المواطنين بسبب تداعيات الهجوم.

