923 إصابة جديدة بكورونا و15 وفاة في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبي، تسجيل 923 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و 15 حالة وفاة، بالإضافة إلى تماثل 661 حالة للشفاء.
وأفاد المركز - في بيان، أوردته بوابة افريقيا الاخبارية اليوم الاثنين - بأن إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا بلغت 69040، فيما بلغت إجمالي الوفيات
وسجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض بليبيا يوم الأحد 1078 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسستجد؛ ليصل عدد الإصابات إلى 68 ألفا و117 حالة.
الليبية - أنه تم تسجيل 9 حالات وفاة؛ ليبلغ عدد الوفيات 929 حالة، مشيرا إلى أنه تم تسجيل 870 حالة شفاء؛ ليصل عدد المتعافين إلى 40 ألفا و119 حالة.
وأوضح المركز - وفقا لما أوردته "بوابة الوسط"
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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