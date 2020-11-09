بايدن يعلن عن أول مهامه بعد فوزه بانتخابات الرئاسة

يجتمع المرشح الديمقراطي الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، مع فريق عمل مختص بالتصدي لفيروس كورونا، وذلك لتدارس مشكلة كورونا، بعد إعلان وسائل الإعلام الأمريكية فوزه بالانتخابات.

ومن المقرر أن أن يعقد بايدن مجلس استشاري على رأسه كبير الأطباء السابق، فيفيك ميرفي، ورئيس إدارة الأغذية والعقاقير، ديفيد كيسلر، وذلك لبحث أفضل السبل لاحتواء الجائحة التي تسببت في وفاة أكثر من 237 ألف أمريكي حتى الآن.

وسيلقي بايدن تصريحات في مدينة ويلمنجتون بولاية ديلاوير، فيما يتعلق بخططه للتصدي لمرض كوفيد-19، الناجم عن الإصابة بالفيروس، وتنشيط الاقتصاد.

حيث يعطي بايدن أهمية كبرى لهذه المشكلة، باعتبارها المشكلة الأولى التي تواجهه، عندما يتولى منصبه في يناير.

وقضى المرشح الديمقراطي جانبا كبيرا من حملته الانتخابية في انتقاد أسلوب ترامب في مواجهة الأزمات، وتعهد بالاسترشاد بآراء العلماء في قراراته، إذ أن ترامب اصطدم كثيرا مع كبار المسؤولين

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عن الصحة بسبب جائحة كورونا.

وقال جو بايدن، فى خطابه الأول للشعب الأمريكى كرئيس منتخب، "فلتشرف هذه الحقبة من التصوير الشرير في أمريكا على الانتهاء هنا والآن".

ناشد الرئيس المنتخب ملايين المؤيدين لترامب في تصريحاته بولاية ديلاوير، مؤكدًا سعيه للوفاء بوعود حملته، وذلك فى محاولة لتهدئة الانقسامات غير المسبقة في البلاد، وفقًا لوكالة سبوتنيك.

وصرح بايدن، في ختام جولته الثالثة للرئاسة، "بالنسبة إلى كل من صوتوا للرئيس ترامب، أتفهم خيبة الأمل الليلة". وأضاف، لقد خسرت أكثر من مرة في

حياتي أيضًا، لكن دعونا نعطي فرصة لبعضنا بعضًا الآن".