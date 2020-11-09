بعد تولي منصب الرئاسة.. ما خطط بايدن لإدارة الولايات المتحدة

بعد الإعلان عن فوزه في الانتخابات الأمريكية 2020، أعلن جو بايدن عن أوليى خطوات خطته الانتقالية لإدارة الولايات المتحدة الأمريكية.
قال الرئيس المنتخب إنه سيجعل معالجة وباء فيروس كورونا على رأس أولوياته، وأنه سيعمل على توفير المزيد من اختبارات الفيروس، وسيطلب من الأمريكيين ارتداء كمامات.
من المتوقع، اليوم الإثنين، أن يعلن بايدن عن فريق عمل معني بفيروس كورونا مكون من 12 عضوًا.
وحتى الآن لم يقر ترامب بهزيمته، ولا يزال فوز بايدن غير رسمي بعد، لأن الولايات الرئيسية لا تزال تفرز أصوات المقترعين.
لكن بايدن يمضي قدمًا في خططه لتولي السلطة في يناير المقبل بعد أن أعلنت شبكات إخبارية أمريكية كبرى أنه فاز في الانتخابات.
ومن بين الخطط، بحسب تقارير، عددكبير من الأوامر التنفيذية، وهي أوامر مكتوبة صادرة عن الرئيس للحكومة الفيدرالية ولا تتطلب موافقة الكونغرس، تهدف إلى تغيير سياسات ترامب المثيرة للجدل، ومنها بحسب وسائل:
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وقال بايدن في أول خطاب له كرئيس منتخب، السبت، إن الوقت قد حان "لتعافي" الولايات المتحدة، وتعهد "بتوحيد البلاد وعدم تقسيمها". وقال مخاطبًا أنصار ترامب مباشرة، "علينا التوقف عن معاملة خصومنا كأعداء".
وأطلق بايدن ونائبته، كامالا هاريس، موقعًا إلكترونيًا للمرحلة الانتقالية، قائلين إن الفريق سيركز أيضًا على الاقتصاد، ومعالجةالعنصرية وتغير المناخ.
وتعني نتائج الانتخابات التي لا تزال متوقعة حتى الآن أن ترامب سيكون أول رئيس يتولى الرئاسة لولاية واحدة منذ التسعينيات. ورفعت حملة الرئيس الجمهوري عددا كبيرا من الدعاوى القضائية في ولايات مختلفة، لكن مسؤولي الانتخابات يقولون إنه لا يوجد أدلة على تزوير التصويت، كما قال هو.
وأشارت تقارير إعلامية إلى أن كبار الجمهوريين ما زالوا منقسمين حول كيفية الرد على فوز بايدن، إذ رفض بعضهم الاعتراف علنا بنتيجة الاقتراع.
وقال زعيم الجمهوريين في مجلس النواب، كيفين مكارثي، لشبكة فوكس نيوز إنه يجب استكمال جميع عمليات إعادة الفرز والطعون القانونية، مضيفا: "عندها فقط، ستقرر أمريكا من فاز بالسباق".
لكن الرئيس الجمهوري السابق جورج دبليو بوش هنأ بايدن على فوزه، قائلا إن الشعب الأمريكي يمكن أن يثق في أن الانتخابات كانت نزيهة بشكل أساسي، وإن نتيجتها كانت واضحة. كما هنأ ترامب على حملته التي قاتل فيها بشدة.
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