في مطار “بالتيمور” الروسي.. جندي “عشريني” يقتل ضابطين وجندي بمسدسه

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 9 نوفمبر 2020 01:14 مساءً - منذ ساعتين

قام جندي روسي في العشرين من عمره بقتل 3 أشخاص بعد إطلاقه النار في مطار “بالتيمور” العسكري قرب مدينة فورونيج وسط روسيا صباح اليوم الاثنين، بحسب مسؤولين محليين.

ونقلت وكالة “تاس” عن مصدر في هيئة الطوارئ في مقاطعة فورونيج قوله: “عسكري أطلق النار من مسدس انتزعه من ضابط، ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص. والآن اعتصم المهاجم في داخل وحدة عسكرية”.

وبحسب المصدر، فإن الضحايا هم ضابطان وجندي، في حين أصيب شخص آخر بجروح بالغة جراء الحادث ونقل إلى قسم العناية المركزة في المستشفى.

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وأكدت السلطات المحلية سقوط ضحايا بحادث في المطار العسكري، مشيرة إلى أنه يجري التعرف على التفاصيل.

ووفق بيانات وزارة الداخلية، فإن المهاجم جندي يبلغ من العمر 20 عاما.

بدورها، أكدت قيادة المنطقة العسكرية الغربية وقوع الحادث، مشيرة إلى أنها تجري عملية بحث عن الجاني.