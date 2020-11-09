أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في طنجة، أمس الأحد، بإيداع المشتبه فيه الرئيسي في قضية مقتل فتاة برصاصة طائشة، انطلقت من بندقية للصيد، في إحدى الشقق الموجودة في مدينة العرائش، السجن المحلي في طنجة بتهمة القتل العمد، فيما باشر قاضي التحقيق إجراءات التحقيق في انتظار استكمال الملف.
وكانت مدينة العرائش قد اهتزت، ليلة الخميس/الجمعة الماضيين، على وقع جريمة قتل، راحت ضحيتها شابة في عقدها الثاني، بعد إصابتها برصاصة طائشة، انطلقت من بندقية للصيد، في إحدى الشقق المفروشة الموجودة في تجزئة المحيط.
وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24″، فإن الشابة كانت رفقة شابين آخرين في الشقة المذكورة، حيث قام أحدهما بحركات بهلوانية ببندقية صيد، قبل أن تخرج منها رصاصة طائشة، أصابت الفتاة على مستوى رأسها، وأرتها قتيلة على الفور.
كانت هذه تفاصيل خبر الوكيل العام للملك في طنجة يأمر بإيداع المتهم الرئيسي في مقتل “فتاة العرائش” السجن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.