بعد التحضير في المغرب.. الحوار السياسي بين الفرقاء الليبيين ينطلق في تونس

وسط ترقب إقليمي، انطلقت، اليوم الاثنين، اجتماعات الملتقى الليبي – الليبي في تونس، بإشراف البعثة الأممية، وبحضور الرئيس التونسي، قيس السعيد.

الاجتماعات التي انطلقت اليوم بحضور طرفي الصراع، يفترض أن يتمخض عنها المجلس الرئاسي الجديد وحكومة منفصلة عنه.

مسودة الحوار الليبي في تونس تدعو لتوحيد مؤسسات الدولة، كما تدعو إلى تشكيل مجلس رئاسي من رئيس ونائبين بشكل يعكس التوازن الجغرافي، ‏وإنهاء الصراع المسلح ووقف إطلاق النار.

وكان الفرقاء الليبيون قد اجتمعوا في بوزنيقة الخميس الماضي، للإعداد لاجتماع اليوم في تونس، عن طريق جلسة تشاورية عقدها ممثلو الدوائر الانتخابية لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين، ببوزنيقة.

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وحضر وزير الخارجية لآخر لقاء تشاوري للأطراف الليبية في بوزنيقة، وقال إن هذه الاجتماعات “فتحت دينامية إيجابية، وشكلت بادرة طيبة تبلورت بعدها لقاءات أخرى كلها أعطت نتائج إيجابية انتقلت بالملف الليبي من مناخ السوداوية إلى الأمل”.

وأكد الوزير أن “هناك تفاؤلا كبيرا اليوم لدى الليبيين والمجتمع الدولي” بالتوصل إلى حل للأزمة بهذا البلد، منوها ب”الروح الإيجابية والرغبة الأكيدة” التي أبان عنها المجلسان المشاركان في استمرار هذا الحوار الذي يقوم على مقاربة متفردة تتمثل في كونه يتيح المجال لليبيين لحوار “من قبل الليبيين ومن خلالهم ومن أجلهم”.