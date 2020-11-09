صحيفة: الإمارات تعزز موقعها بين الكبار على المستوى العالمي

الإثنين 9 نوفمبر 2020

قالت صحيفة خليجية، في افتتاحيتها تحت عنوان " الإمارات والولايات المتحدة .. تحالف الكبار" .. إن دولة الإمارات تعزز موقعها بين الكبار على المستوى العالمي، وترتبط بعلاقات استراتيجية راسخة مع جميع القوى الفاعلة على الساحة الدولية، إذ باتت الدولة من الوجهات الأكثر تفضيلاً للتقارب على الصعد كافة، ولذلك نجد أن أغلب دول العالم تعبر عن اعتزازها بالعلاقات مع الإمارات التي تبني جسور التعاون على أسس متينة تجعل ذلك التقارب حالة متقدمة في العلاقات على المستوى الدولي.



وتابعت صحيفة "الوطن" الإماراتية الصادرة اليوم الاثنين تابعها "اليمن العربي"، لأن الإمارات في ظل رعاية قيادتها الرشيدة وثوابتها التي تتبعها في السياسة الخارجية وطريقة التعاطي مع الأحداث والمستجدات الإقليمية والدولية وحرصها على علاقات تستند إلى التعاون والاحترام والعمل لتحقيق مصالح جميع الأطراف، باتت الكثير من العلاقات التي تجمعها مع عدد من الدول عبارة عن تحالفات استراتيجية راسخة، ومن أهم تلك الدول تبدو الولايات المتحدة الأمريكية بتعاونها الوثيق مع الإمارات منذ قيام الدولة والحرص المشترك على بناء علاقات متوازنة تضع مصلحة البلدين والشعبين الصديقين في قائمة الأولويات من خلال الحرص المشترك على تنميتها وتعزيزها، وهو ما كان له أفضل الأثر سواء فيما يتعلق بالمشاريع التنموية أو من خلال التوافق في التعامل مع أغلب الأحداث والقضايا التي تتطلب أعلى درجات التنسيق والتفاهم والتطابق في الآلية الواجبة للتعامل معها، لذلك تعززت العلاقات الثنائية لتكون من الأقوى، فضلاً عما تعكسه الروابط الاستراتيجية من عزيمة البلدين على إحداث التغييرات الإيجابية التي تتطلبها المنطقة والشرق الأوسط بشكل عام، من خلال إرادة راسخة وثابتة تتواصل منذ قرابة نصف قرن بين الدولتين الصديقتين.

Advertisements

ولفتت إلى أن القيم التي تؤمن بها دولة الإمارات والانفتاح الحضاري الذي تسعى ليكون علامة تميز العلاقات الدولية برمتها، جعل منها صديقاً مقرباً لكل من يبادلها ذات المبادئ، ولاشك أن مسيرة عقود من العلاقات الراسخة بين البلدين قد شهدت الكثير من المحطات التي تم التعامل مع تطوراتها بما ينعكس خيراً على العالم أجمع، سواء من خلال المشاريع العملاقة في العلوم والتكنولوجيا، أو من حيث متانة العلاقات التجارية والاستثمارات المتبادلة، أو التصدي للتحديات وتبديدها، وكان للإيمان بأهمية السلام محطات مشرفة تمت بفضل الإرادة التي عكستها مواقف البلدين، والتي يتم من خلالها تأكيد الحرص على توسيعها ودعمها لتشمل أكبر عدد ممكن من الدول مع ما يعنيه هذا من تحقيق أهداف الشباب للعمل بحماس أكثر للغد ودعم أسس الأمن والسلام والاستقرار.

واختتمت الصحيفة افتتاحيتها بقولها إن وجه دولة الإمارات المشرق من خلال مسيرة تنموية رائدة في كافة القطاعات والميادين، كان كفيلاً بدفع العالم إلى تقدير ريادتها وتوجهها الحضاري في نظرتها لمسيرة الأمم والشعوب نحو الغد الذي تريده مزدهراً لجميع الأمم وتدعو إلى التعاون في سبيله، والتحالف الاستراتيجي الإماراتي الأمريكي يبين طبيعة العلاقات الواجبة بين الدول.