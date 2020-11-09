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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فوزه في الانتخابات.. بايدن يزور قبر ابنه والان مع التفاصيل
الإثنين 9 نوفمبر 2020
عقب إعلان وسائل إعلام كبرى فوزه في الانتخابات، زار جو بايدن مقبرة دفن فيها نجله الراحل بو، وعدد من أفراد الأسرة.
ووصفت زيارة بايدن إلى قبر نجله، الذي توفي بعد معاناة من مرض السرطان عام 2015، بأنها لفتة إنسانية، وذلك لأن نجله كان قد شجعه على خوض غمار الانتخابات الرئاسية.
وفي هذا الشأن، أوضحت وسائل إعلام أمريكية أن نيليا، زوجة جو بايدن الأولى كانت قد توفيت هي الأخرى في حادث سيارة في عام 1972 مع رضيعتهما نعومي، في حين أصيب بو وهنتر حينها بجروح خطيرة.
وأشير في هذا السياق إلى أن بو بايدن الذي قضى نحبه عن عمر ناهز 46 عاما، خدم في العراق بالحرس الوطني لولاية ديلاوير، وفق "روسيا اليوم".
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