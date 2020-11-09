شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بتراجع مبيعات السيارات بالصين 7% والان نبدء بالتفاصيل

توقع الاتحاد الصيني لسيارات الركاب اليوم الاثنين، انخفاض مبيعات سيارات الركاب في البلاد 7% بالمئة في العام الجاري مقارنة بعام 2019. وتابع أن مبيعات سيارات الركاب في الصين نمت ثمانية بالمئة في أكتوبر مقارنة بها قبل عام بفضل نمو إيجابي للصادرات وتعافي الاقتصاد الكلي.

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