شكرا لقرائتكم خبر عن لتطعيم ربع السكان .. الفلبين تسعى لتوفير 50 مليون لقاح لكورونا والان نبدء بالتفاصيل

تسعى الفلبين إلى الحصول على ما لا يقل عن 50 مليون جرعة لقاح لفيروس كورونا العام المقبل لتطعيم حوالي ربع السكان، ومن المرجح أن يصل معظم هذه الجرعات بحلول نهاية عام 2021 أو أوائل عام 2022 .

وقال كارليتو جالفيز، كبير مسؤولي شؤون اللقاح والمنفذ الرئيسي لسياسات احتواء تفشي الفيروس، إن لقاحا قد يكون متاحا للدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا في الفترة من مايو وحتى يوليو.

وأضاف أن الحكومة تقوم بتقييم 17 لقاحا في مراحل مختلفة وتجري محادثات للوصول إلى مصدر للإمداد لتطعيم 25 مليون شخص في البداية.

وقال جالفيز إن الفلبين تخطط لتأمين اللقاح من خلال محادثات ثنائية ومتعددة الأطراف، بصرف النظر عن استخدام ما هو متاح في إطار آلية "كوفاكس" المدعومة من منظمة الصحة العالمية، والتي تضمن حصول البلاد على اللقاحات لـ 20% من سكانها.