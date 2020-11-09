هل أصيبت نادين نجيم بفيروس كورونا؟

وردت نجيم على هذه الاخبار من خلال مشاركتها صورة لها عبر خاصية "الستوريز" على حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، والتي أشارت من خلالها إلى أنها بانتظار نتيجة الفحص. ثم عادت وطمأنت متابعيها معلنة عن أن خلوها من الفيروس، وأن نتيجة الفحص جاءت "سلبية"، بحسب صحيفة "النهار" اللبنانية.

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وكانت نجيم قد اصيبت منذ اشهر بانفجار مرفأ بيروت ما خلف اضرار في منزلها وجروحا بالغة في وجهها.

وفي الوقت الأخير أطلقت نجيم فلترا خاصا بها على موقع انستغرام لاخفاء الجروح من وجهها.