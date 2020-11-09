القبض على مطلوبين بعملية تفتيش في منطقة العدل بميسان

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "شرعت قوة من الفوج الثالث اللواء الاول في فرقة الرد السريع، صباح اليوم، بتفتيش منطقة العدل بمحافظة ميسان ضمن عمليات فرض القانون ونزع السلاح غير المرخص وألقاء القبض على مطلوبين للقضاء".



واضافت الخلية، انه تم "العثور ايضا على قطعتين سلاح كلاشنكوف، تم ضبطهما".



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