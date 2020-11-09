قطة آيا صوفيا تودّع الشهرة بعد معاناتها مع المرض!

ونشر ييرلي قايا تغريدة على حسابه على تويتر: "أعيش الحزن على فقدان القطة غلي"، موضحاً أن القطة فقدت حياتها في العيادة البيطرية التي كانت تتلقى فيها العلاج منذ الرابع والعشرين من سبتمبر/أيلول الماضي بإسطنبول، وذلك من مضاعفات تتعلق بالشيخوخه.وكتب محافظ إسطنبول: "لن ننساكي أبداً غلي".

وكانت السلطات التركية، قد أعلنت في وقت سابق من شهر يوليو/ تموز أن القطة غلي الشهيرة ستبقى في "آيا صوفيا" بعد تحويلها إلى مسجد، وذلك بعد أن تكرر طرح سؤال حول مصير القطة التي يتابعها أكثر من 48 ألف متابع على موقع "إنستغرام".

وأصبحت القطة، رمادية اللون ذات العينين الخضراوين، أيقونة مفضلة لدى زوار المكان، بمن فيهم الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما الذي التقط له مقطع فيديو عام 2009 وهو يربت على جسدها.

