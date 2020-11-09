قطة آيا صوفيا تودّع الشهرة بعد معاناتها مع المرض!

وكتب محافظ إسطنبول: "لن ننساكي أبداً غلي".
وكانت السلطات التركية، قد أعلنت في وقت سابق من شهر يوليو/ تموز أن القطة غلي الشهيرة ستبقى في "آيا صوفيا" بعد تحويلها إلى مسجد، وذلك بعد أن تكرر طرح سؤال حول مصير القطة التي يتابعها أكثر من 48 ألف متابع على موقع "إنستغرام".
وأصبحت القطة، رمادية اللون ذات العينين الخضراوين، أيقونة مفضلة لدى زوار المكان، بمن فيهم الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما الذي التقط له مقطع فيديو عام 2009 وهو يربت على جسدها.
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