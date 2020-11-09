انقطع التيار وحالات تحت التنفس الاصطناعي.. حقوقيون يحذرون من انعدام صيانة مولد كهربائي في مستشفى مخصص لحالات كورونا بمراكش

بعد الجدل الذي كان قد خلفه انفجار خزان الأوكسيجين في مستشفى بطنجة، حذر حقوقيون من غياب الصيانة والمراقبة فيما يخص وضعية المولد الكهربائي بمستشفى ابن زهر بمراكش المخصص للتكفل بحالات الإصابة بكورونا.

وقالت فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، في بلاغ حديثة له، أنه يعبر عن إندهاشه الكبير لغياب الصيانة والمراقبة فيما يخص وضعية المولد الكهربائي بمستشفى ابن زهر، المامونية، الذي عرف إنقطاع الثيار الكهربائي ليلة الأربعاء 04 نونبر، ما خلق نوعا من الهلع في صفوف المرضى خاصة، مضيفا أن المستشفى يعد مركزا هاما للتكفل بالحالات المصاحبة بفيروس كوفيد 19 ومنها من يخضع للعلاج تحت التنفس عبر الأوكسجين.

وتحدث الحقوقيون عن تكتم المديرية الجهوية للصحة عن المعطيات والمعلومات المتعلقة بانتشار فيروس كوفيد 19خاصة، فيما يتعلق بالحالات النشطة وخريطة إنتشار الوباء بالمدينة، وعدم احترام بروتوكول العلاج المنزلي لغياب المتابعة الطبية وشروطه الاجتماعية.

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وأدانت الجمعية ما وصفته بالوضع الكارثي لقسم المستعجلات بمستشفى المامونية، حيث تغيب أبسط إجراءات الوقاية و الحماية من الوباء سواء في صفوف الأطر الصحية أو المرتفقين المرافقين للمرضى، مما يجعل الفرع يشدد على ضرورة تقوية المراقبة وإعمال البرتوكول الخاص بشروط الحماية والوقاية.

وأكد الحقوقيون على ضرورة الإهتمام بقسم المستعجلات بمستشفى الرازي التابع للمركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس، عبر تمكين كافة الأطر الصحية بالمستلزمات الضرورية وتزويده بالمتطلبات الطبية والبيوطبية، وتحسين شروط عمل الاطقم الصحية، وحسن استقبال المرضى، خاصة أن القسم يعرف اكتتضاضا غير مسبوق وتعثرات واضحة في إنجاز مهامه.

واستنكرت الجمعية النقص الحاد أو افتقاد بعض الأدوية الخاصة بأمراض السرطان والدم بمركز الانكولوجيا الكائن بقلب المركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس، مستهجنة كل المحاولات التي قد تكون سببا في تهديد الحق في الحياة نتيجة التقاعص في ضمان العلاج، ومطالبة بالتقصي والتحقيق من طرف المفتشية العامة لوزارة الصحة حول مشكل غياب بعض الأدوية وعدم استفادة بعض المرضى منها بمركز الانكولوجيا.