سرقة مقتنيات بـ700 ألف دولار من منزل أميرة سعودية والضحية تدخل إلى المستشفى على إثر الصدمة

أدخلت أميرة سعودية، تبلغ من العمر 47 سنة، إلى المستشفى، بسبب تعرضها لصدمة، بعد اكتشافها سرقة أشياء ثمينة من منزلها في العاصمة الفرنسية بقيمة 700 ألف دولار.

وبحسب ما نشرت صحيفة “ذا غارديان” البريطانية، نقلا عن مصدر مطلع بالقضية، فإن الأميرة نقلت إلى المستشفى بعد تعرضها لصدمة، بسبب سرقة عدد من الأشياء الثمينة الخاصة بها من شقتها.

الأميرة، التي لم تزر شقتها، منذ غشت الماضي، اكتشفت اختفاء عدد من الحقائب، والمجوهرات، والساعات، ومعاطف الفراء.

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وكان من بين المسروقات 30 حقيبة من علامة “هيرميس”، تتراوح قيمتها بين 10 آلاف، و30 ألف أورو لكل منها، بالإضافة إلى ساعة كارتييه ومجوهرات ومعاطف من الفراء.

وأضاف المصدر نفسه بأن اللصوص تمكنوا من دخول الشقة، الواقعة بالقرب من شارع جورج الخامس المرموق، دون استخدام القوة.

وتم فتح تحقيق في الحادثة، وبحسب صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية، فإن أحد المشتبه فيهم هو رجل كان يقيم في شقة الأميرة، منذ غشت الماضي.