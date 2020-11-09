شاطئ أصيلة يلفظ جثة مجهولة في حالة تحلل

لفظ شاطئ أصيلة، مساء أمس الأحد، جثة شخص في حالة متطورة من التحلل، يرجح أن يكون قد لقي مصرعه غرقا في عرض الأطلسي.
ووفق المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24″، فإن السلطات لم يتسن لها التعرف على جثة الشخص، بينما جرى نقلها إلى مستودع الأموات عبر سيارة لنقل الأموات، قصد عرضها على تشريح طبي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة.
وباشرت السلطات المحلية، والمصالح الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة لمعرفة ظروف، وملابسات الواقعة.
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