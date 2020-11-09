طقس بداية الأسبوع.. سحب منخفضة مع زخات مطرية

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الاثنين، تكون سحب منخفضة محليا كثيفة، خلال الصباح والليل، مصحوبة بكتل من الضباب أو بأمطار جد خفيفة محليا بالسواحل والسهول الشمالية والوسطي.

وستتكون سحب غير مستقرة غير مستقرة مصحوبة بزخات مطرية أحيانا رعدية بمرتفعات الأطلس، وشرق الأقاليم الجنوبية، وبالمنطقة الشرقية ومحليا بالجنوب الشرقي.

وسيظل الطقس مستقرا مع سماء صافية إلى قليلة السحب عموما.

وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة شمالية عموما.

Advertisements

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 4 و9 درجات بالمرتفعات، وما بين 18 و22 درجة بجنوب البلاد، وما بين 10 و15 درجة بباقي الأرجاء.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 16 و22 درجة بالمرتفعات، والواجهة المتوسطية، والهضاب العليا الشرقية، والبوغاز وقرب السواحلن وما بين 22 و25 درجة بالسايس، والشمال الشرقي، وهضاب الفوسفاط ووالماس والسهول غرب الأطلس، وما بين 26 و32 درجة بسوس، والجنوب الشرقي وجنوب البلاد.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بمنطقة البوغاز، وهائجا بباقي المناطق، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طانطان وبوجدور.