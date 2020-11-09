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شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط والتآمر وتشويه الدين نهج الاخوان المسلمين والان مع التفاصيل
الإثنين 9 نوفمبر 2020
ثمانون عاما من التخطيط والتآمر وتشويه الدين بحزبية ليست من الدين في شيء، ثمانون عاما و الاخوان المسلمين في كل فروع دول العالم ومنها العراق يرفعون شعارات مزيفة.
ومن رحم هذه الشعارات وُلدت جماعة التكفير والهجرة، والجهاد، والناجون من النار، وصولا للقاعدة التي أنتجت داعش والنصرة.
هذه الجماعة أخذت من الماسونية العمل السري المنظم ومن ذلك قسم الولاء للتنظيم على حساب الوطن، والدولة القومية، هذا إن لم تكن هذه الجماعة الإرهابية إحدى فروع الماسونية.
إن تاريخ هذه الجماعة الأسود حافل بقصص وروايات حول مؤامرات وخناجر مسمومة اعتادوا على غرسها وأتقنوها بذكاء في ظهور حلفاء الأمس عند انتفاء الحاجة لهم. ومع هذا فقد سعوا إلى رسم صورة مثالية لهم أمام الجماهير، و هذه الجماعة دأبت على استغلال مشاعر الجماهير بشعارات جوفاء خاوية لغايات حزبية ضيّقه مستغلين الدين.
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