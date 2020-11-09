شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الروسي يقيل وزيري النقل والبيئة والان نبدء بالتفاصيل

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أقال اليوم الاثنين وزير النقل يفجيني ديتريخ ووزير الموارد الطبيعية والبيئة ديمتري كوبيلكين من منصبيهما. كانت وسائل إعلام روسية نقلت اليوم عن مصادر حكومية لم تسمها قولها إن من المقرر ترقية وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إلى منصب نائب رئيس الوزراء في إطار تعديل وزاري. وأوضحت أن التعديل، الذي من المتوقع الإعلان عنه رسميا في وقت لاحق اليوم، سيشمل أيضا إقالة ديتريخ وكوبيلكين ووزير البناء فلاديمير ياكوشيف.

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