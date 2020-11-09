'قبل الانهيار'.. برلماني يدعو وزير المالية للاستقالة

دعا النائب رعد الدهلكي، الاثنين، وزير المالية علي علاوي الى تقديم استقالته قبل وصول البلد الى "حالة الانهيار"، مشيرا الى ان العراق يغلي والموظفين في بعض المحافظات دخلوا في إضراب لحين صرف رواتبهم.
ولفت الى ان "وزير المالية لايعي حجم الخطر الذي وضع فيه البلد وهو يتعامل مع الازمة بأسلوب مبهم ويسعى جاهدا لالقاء الكرة في ملعب مجلس النواب بذريعة قانون الاقتراض الذي لايختلف اثنان على ان المبلغ الموضوع فيه يزيد علامات الاستفهام على اداء هذا الوزير ونواياه بدل الشفاعة له".
واضاف الدهلكي، ان "وزير المالية لا نعلم ماهي غايته الحقيقية من هكذا اصرار على ايصال البلاد الى حافة الانهيار والغليان الشعبي، لكن كل ما نعرفه ان بقاء هذا الرجل في منصبه فهو انتحار للعراق وعلى رئيس الحكومة بحال اراد الحفاظ على الامن والهدوء المجتمعي ان يقيل وزير المالية وبأسرع وقت وتسنم وزارة المالية الى شخص اخر كفوء ومهني وقادر على ادارة الازمة قبل خروج الامور الى منحنيات لا تحمد عقباها".
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