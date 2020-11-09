1949 - رئيس وزراء إسرائيل دافيد بن غوريون يعلن عن حق إسرائيل بضم القدس إليها 1960 - انتخاب جون كينيدي رئيسًا للولايات المتحدة. 1965 - إلغاء عقوبة الإعدام رسمياً في المملكة المتحدة. 1992 - منتخب اليابان لكرة القدم يفوز بكأس بطولة آسيا بعد تغلبه على المنتخب السعودي بهدف مقابل لا شيء.



2004 - أكثر من عشرة آلاف جندي أمريكي مدعومين بالقوات الجوية يبدأون بحصار مدينة الفلوجة العراقية. 2004 - أكثر من عشرة آلاف جندي أمريكي مدعومين بالقوات الجوية يبدأون بحصار مدينة الفلوجة العراقية. 2005 - إعلان حالة الطوارئ في فرنسا بعد اضطرابات ضواحي باريس. اليوم العالمي للعمران.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو أبرز أحداث 9 تشرين الثاني عبر التاريخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.