رئيس الوقف السني يؤكد على دور العشائر في 'وأد الفتنة' ويدعو لنبذ 'الأفكار المتطرفة'

أكد رئيس ديوان الوقف السني سعد كمبش، الاثنين، على الدور الذي تقوم به العشائر العراقية في "وأد الفتنة والحفاظ على الأراضي من الهجمات الإرهابية"، مشدداً على ضرورة تقوية النسيج المجتمعي العراقي ونبذ "الأفكار المتطرفة".
وأكد كمبش، بحسب البيان، "على الدور الذي تقوم به العشائر العراقية في وأد الفتنة والحفاظ على الأراضي من الهجمات الإرهابية من خلال دفاعها عن الأرض والعرض".
وشدد كمبش على "ضرورة تقوية النسيج المجتمعي بين أبناء البلد الواحد من خلال نبذ الأفكار المتطرفة والدخيلة على المجتمع العراقي"، مؤكداً "رفضه للنزاعات العشائرية التي تفقد هيبة الدولة".
من جانبه، أشاد الخيزران بـ"الدور الذي يقوم به ديوان الوقف السني في إصلاح ذات البين من خلال الصلح العشائري الذي يقوم به بين العشائر المتخاصمة وتقوية النسيج المجتمعي بين أبناء البلد الواحد".
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