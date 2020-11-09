رئيس الوقف السني يؤكد على دور العشائر في 'وأد الفتنة' ويدعو لنبذ 'الأفكار المتطرفة'

وقال المكتب الإعلامي لكمبش في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس ديوان الوقف السني سعد كمبش استقبل الشيخ عامر حبيب الخيزران أمير قبيلة العزة في العراق لبحث عدد من القضايا".

وأكد كمبش، بحسب البيان، "على الدور الذي تقوم به العشائر العراقية في وأد الفتنة والحفاظ على الأراضي من الهجمات الإرهابية من خلال دفاعها عن الأرض والعرض".



وشدد كمبش على "ضرورة تقوية النسيج المجتمعي بين أبناء البلد الواحد من خلال نبذ الأفكار المتطرفة والدخيلة على المجتمع العراقي"، مؤكداً "رفضه للنزاعات العشائرية التي تفقد هيبة الدولة".

من جانبه، أشاد الخيزران بـ"الدور الذي يقوم به ديوان الوقف السني في إصلاح ذات البين من خلال الصلح العشائري الذي يقوم به بين العشائر المتخاصمة وتقوية النسيج المجتمعي بين أبناء البلد الواحد".