القبض على اربعة 'ارهابيين' ضمن صفوف 'داعش' في نينوى

وقالت الوكالة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات نينوى من القاء القبض على اربعة ارهابيين بمناطق متفرقة من محافظة نينوى وفق مذكرات قبض قضائية لمطلوبيتهم وفق احكام المادة ٤ارهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية".



واضافت، أن المعتقلين "عملوا ضمن مايسمى ديوان الجند و ولاية دجلة تحت كنى وأسماء مختلفة، ومن خلال التحقيقات الأولية معهم اعترفوا بأنتمائهم لتلك العصابات الإجرامية واشترك بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين، حيث تم ايداعهم التوقيت لإستكمال التحقيق وللأتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

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