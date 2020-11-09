بوتين يرفض تهنئة بايدن.. لهذا السبب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الكرملين، اليوم الإثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ينتظر صدور نتيجة رسمية للانتخابات الرئاسية الأمريكية لتهنئة الفائز.

وقال الكرملين، في بيان له، إن الرئيس الروسي مستعد للعمل مع أي إدارة أمريكية.



وفاز المرشح الديمقراطي جو بايدن، السبت، بالانتخابات الرئاسية ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية.

ووفق النتائج غير النهائية، فقد فاز بايدن بـ(24) ولاية جمع خلالها (290) صوتا من المجمع الانتخابي.

وسبق أن أطلق الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب سلسلة مزاعم بحصول تزوير من دون تقديم أي دليل، وادعى أنه فاز بالانتخابات رغم أن تقديرات مبنية على نتائج الفرز أظهرت أن بايدن هو الفائز.