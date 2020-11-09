مقتل قيادي بارز بـ"الشباب" في عملية للجيش جنوبي الصومال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش الصومالي، الإثنين، مقتل 7 مسلحين من حركة "الشباب" الإرهابية بينهم مسؤول القيادة الميدانية في عملية أمنية جنوب البلاد.

وقال الجيش في بيان حصلت ”الخليج 365” على نسخة منه إن "العملية جرت في منطقة عربو التي تبعد 50 كم عن مدينة بؤالي مركز محافظة جوبا الوسطى".



وأضاف البيان: "قتل خلال العملية 7 إرهابيين بينهم مسؤول رفيع في الفيلق العسكري التابع لها (حركة الشباب) المعروف بالجبهات وهي القيادة الميدانية المعنية بتنفيذ العمليات المباشرة".

وأشار البيان إلى "أن العملية كانت مخططة مسبقا ونفذتها قوات دنب الخاصة"، لافتة إلى وأن القيادي الذي تمت تصفيته يدعى حسن سفيان قوري".

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والجمعة، أعلن الجيش مقتل 14 إرهابيا ومصادرة أسلحة من حركة الشباب في عمليات عسكرية واسعة تستمر لأيام وسط البلاد.

ومؤخرا، صعد الجيش الصومالي من عملياته ضد مليشيات الشباب الإرهابية، وقام بتحرير عدة بلدات تحتلها في جنوب ووسط البلاد، وألحق خسائر فادحة بالحركة التي تقاتل السلطات منذ عقود.

وحركة الشباب تنظيم فكري مسلح يرتبط بتنظيم القاعدة ويعود تشكيله إلى عام 2004 ودشن العنف المسلح في عام 2007 ويخوض القتال ضد الحكومات الشرعية في الصومال منذ ذلك الوقت.