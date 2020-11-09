رئيس وزراء إثيوبيا: لن تنحدر البلاد إلى الفوضى بسبب النزاع في إقليم تجراي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم الاثنين، إن بلاده لن تنحدر إلى الفوضى بسبب النزاع القائم مع إقليم تجراي، شمالي البلاد.
وأضاف آبي أحمد في سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي في "تويتر" أن "عمليتنا تهدف إلى فرض سيادة القانون وضمان السلام والاستقرار بشكل نهائي من خلال تقديم مرتكبي عدم الاستقرار إلى العدالة".
وأوضح أنه "لا أساس للمخاوف من أن إثيوبيا ستنزل إلى الفوضى نتيجة عدم فهمنا لسياقنا بعمق".
والأربعاء الماضي، أصدرت الحكومة الإثيوبية توجيهاتها لقوات الدفاع للتدخل لحماية البلاد ضد جبهة تحرير تجراي بإقليم تجراي شمالي البلاد.
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