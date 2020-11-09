مقتل 4 في هجوم إرهابي جنوبي بغداد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل 4 عناصر من الجيش العراقي، وأصيب 3 آخرون، الإثنين، في هجوم إرهابي على مرتكز أمني جنوبي بغداد.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان حصلت ”الخليج 365” على نسخة منه إن "مجموعة إرهابية مكونة مِن 4 أشخاص قامت في ساعة متأخرة من ليل أمس، بالتعرض لنقطة للصحوة في قرية البلاسمة في منطقة الرضوانية".

والصحوة جزء من الحشد العشائري المنضوي تحت قيادة الجيش. وخلال الحرب على تنظيم داعش في العراق تشكلت فصائل مسلحة تم إدماجها في الجيش لاحقا.



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وأدى الهجوم بحسب البيان إلى مقتل 4 وإصابة 3 آخرين أحدهم غادر المستشفى صباح اليوم.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى 7:45 ت.ج.

ورغم إعلان العراق القضاء على تنظيم داعش قبل 3 سنوات إلا أن فلول التنظيم الإرهابي لا تزال تمثل تحديا للسلطات وتشن من حين لآخر هجمات على الجيش والشرطة.