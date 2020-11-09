عسكري روسي يقتل 3 من زملائه في قاعدة جنوبي البلاد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش الروسي، اليوم الإثنين، مقتل ثلاثة جنود إثر إطلاق عسكري النار في قاعدة جنوبي البلاد.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن الجهاز الإعلامي للجيش في منطقة الغرب العسكرية، قوله إن "الهجوم أسفر عن مقتل 3 عسكريين".



ولفت إلى أن "قيادة الوحدة العسكرية وقوات الأمن تتخذ تدابير للعثور على المنفذ وتوقيفه"، موضحا أن المعتدي جندي من إحدى فرق القاعدة استولى على سلاح ضابط.

وبيّن المصدر نفسه أن الهجوم وقع قرابة الساعة 5,00 ت غ، في قاعدة عسكرية تقع بمحيط مدينة فورونيج.

ويعيد هذا الحادث الذاكرة لشهر أكتوبر/تشرين الأول عام 2019، حين قتل مجند روسي ثمانية أشخاص في قاعدة عسكرية في سيبيريا،