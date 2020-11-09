- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تقرير يكشف عن التخطيط والتآمر من قبل جماعة الاخوان المسلمين في دول العالم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
ثمانون عاما من التخطيط والتآمر وتشويه الدين بحزبية ليست من الدين في شيء، ثمانون عاما و الاخوان المسلمين في كل فروع دول العالم ومنها العراق يرفعون شعارات مزيفة.
ومن رحم هذه الشعارات وُلدت جماعة التكفير والهجرة، والجهاد، والناجون من النار، وصولا للقاعدة التي أنتجت داعش والنصرة.
هذه الجماعة أخذت من الماسونية العمل السري المنظم ومن ذلك قسم الولاء للتنظيم على حساب الوطن، والدولة القومية، هذا إن لم تكن هذه الجماعة الإرهابية إحدى فروع الماسونية.
إن تاريخ هذه الجماعة الأسود حافل بقصص وروايات حول مؤامرات وخناجر مسمومة اعتادوا على غرسها وأتقنوها بذكاء في ظهور حلفاء الأمس عند انتفاء الحاجة لهم. ومع هذا فقد سعوا إلى رسم صورة مثالية لهم أمام الجماهير، و هذه الجماعة دأبت على استغلال مشاعر الجماهير بشعارات جوفاء خاوية لغايات حزبية ضيّقه مستغلين الدين.
كانت هذه تفاصيل خبر تقرير يكشف عن التخطيط والتآمر من قبل جماعة الاخوان المسلمين في دول العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.