الحديدي والهواري والحداد في جولة الإعادة بمنية النصر.. حصر عددي

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية-رامي محمود:

أظهر الحصر العددي لفرز أصوات الناخبين بالدائرة السادسة ومقرها مركز شرطة منية النصر خوض كلا محمد خالد، والدكتور عماد الحديدي،وأحمد الهواري وخالد الحداد جولة الإعادة والمقرر لها ٧و٨ديسمبر.

وحصل محمد خالد، على 23481 صوتا، والدكتور عماد حمدى الحديدي، 21355، وأحمد سعد الله الهواري على 21081 صوتا، وخالد الحداد على 21622.

تأتي تلك الأرقام وفق العدد الإحصائي للجان، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.

وكانت الانتخابات قد جرت امس الأحد وأول امس السبت داخل 1426 لجنة فرعية في 699مركزا انتخابيا في 10دوائر انتخابية تضم جميع مراكز ومدن واحياء المحافظة والتي يبلغ عددها 21 مركز ومدينه وحي حيث تنافس ٣٥٤ مرشحا بـ١٠ دوائر انتخابية على ٢١ مقعد فردى وقائمتين " القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة المستقلين " حيث يأتى نصيب الدقهلية في القائمة ١٧ مرشحا.