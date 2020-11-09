بالصور.. حملة لنظافة مقابر الأقباط الكاثوليك في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

شن حي الزهور بمحافظة بورسعيد، حملة، اليوم الأثنين، لنظافة مقابر الأقباط الكاثوليك.

وأشار فوزي الوالي، رئيس الحي، إلى أن إدارة تحسين البيئة شنت حملة لنظافة مدافن الأقباط الكاثوليك، وتقليم الأشجار وإزالة الحشائش والهيش، ورفع المخلفات الناتجة عن التقليم داخل المدافن.

وأوضح رئيس الحي أن ذلك يأتي لسهولة الحركة داخل المدافن، والمحافظة على المظهر العام لمقابر الأقباط الكاثوليك.