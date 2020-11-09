أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الاثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار البطاطس، والفلفل الحامي البلدي، والملوخية بين 20 قرشا وجنيه، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الفاكهة، اليوم، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد الخليج 365 أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور اليوم.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 3 و7 جنيهات.

البطاطس بين 1.3 و2.3 جنيه، بتراجع 20 قرشا.

الكوسة بين 2.5 جنيه و6 جنيهات.

الفاصوليا بين 3 و5 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.75 و4.25 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

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الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 و4 جنيهات، بتراجع جنيه.

الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 5 و9 جنيهات.

البرتقال السكري بين 5 و10 جنيهات.

الليمون البلدي بين 2 جنيه و8 جنيهات.

الرمان بين 3 و4 جنيهات.

الجوافة بين 3 و6 جنيهات.

البلح السماني بين 2 و4 جنيهات.