إعلان الحصر العددي للدائرة الخامسة الخانكة والخصوص والعبور

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلن المستشار إسماعيل الفران رئيس اللجنة العامة بالدائرة الخامسة لانتخابات مجلس النواب والتي تضم مراكز الخانكة والخصوص والعبور بمحافظة القليوبية، الحصر العددي لأصوات الدائرة.

وتضمن عدد المقيدين بالجداول الانتخابية ٥٠٥٦١٩، عدد الحضور ١٢٠٤٨٢، الأصوات الصحيحة ١٠٤٧٣٩، الأصوات الباطلة ١٥٧٤٣،

وحصل كمال شافعي دنيا ٥٦٦٧٤، محمد الطوخي ٥٥١٨١، ومحمد مدينة ٥٤٦١٠، وإسكندر سمير ٥٧٢، رمضان الزيني ١٩٤٠٨، وأحمد جمعة ٣٢٢٣، وهشام فودة ١٠٦٨٢، وتامر منسي ٣٤٤٤، وأحمد الحاج ٢٢٥٩، وحميدو رشدي ٢٥٩٥، ومحمد أبو تريكة ٢٩٦٧، ومحمد قاسم شعبان ١٦٤٦، ومحمد توحيد بكير ٣٩٤١، وعمرو العزب ٢٢٦٨، وحاتم الشامي ١٦٠٣٩، وائل الدخاخني ٢٨٩١، ورمضان سيد حسين ٣٠٢٤، وأحمد ربيع علي ١٦٥٩، ومحمود رأفت ٢٢٧٦، وعماد لديد ٢٤١٥، وفرحات هزاع ١١٧٩، وأشرف إبراهيم ٢١١٥، وإبراهيم عرفة ١٤٨٢، ومحمد الجمل ٣٤٨٠، ووليد عيسى ٢٥٢٧، ومحمد حسن رضوان ١٤٦٨٥، وهيثم سلطان ٣٨٢٧، وأحمد جمال الدين ٠ ١٦٢، وجمال عبدالمنعم ١٤٥٢، وأحمد سميح أبو الخير ٢٤٦٣، وشاكر حنفي سالم ١٢٠٠، ورضوان الزياتي ٧٧٠١، وسوزان سيد حسين ١٩١٢، وأحمد غالي ١٣٤٧، ومحمود محمد أحمد ٨٣٨، وشعبان مسعد ١٠٠٤، وأحمد نبوي كبريت ١٦٩٦، ومحمد حرزالله ٢٦٧٠، وإيمان عبد العزيز ٥١٣٧، وياسر العزب ٢٩٥٢.