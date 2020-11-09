"السياحة" تحرر محاضر لـ 13 مطعما وكافتيريا في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

نفذت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، حملة مكبرة على الكافيتريات والمطاعم والمحال بأحياء المنتزه أول ووسط، للتأكد من التراخيص والتزامها بالبيع وفق قوائم الأسعار المعتمدة.

ومن جانبه، قال اللواء جمال رشاد، رئيس إدارة السياحة والمصايف، في تصريح له، اليوم الاثنين، إن الحملة استهدفت 19 منشأة غذائية "مطاعم، كافيتريات، محال عصائر" بمنطقتي الأزاريطة وميامي.

وأضاف رشاد، أن الحملة أسفرت عن ضبط 6 مطاعم وكافيتريات تدار دون ترخيص، و7 محال تبيع بأسعار غير معتمدة، لافتا إلى أنه جرى تحرير محاضر بالمخالفات وإبلاغ حي وسط لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأكد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف على استمرار حملات السياحة على المطاعم والمحال بكافة أحياء المحافظة بهدف تحقيق انضباط الأسعار ومنع استغلال للمواطنين.