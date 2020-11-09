إعلان الحصر العددي لدائرة قليوب والقناطر بانتخابات النواب

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس النواب بدائرة قليوب والقناطر الحصر العددي لأصوات الناخبين بالدائرة على 3 مقاعد فردية والقوائم، حيث أن عدد المقيدين بالدائرة 606729 ناخبا حضر منهم 178362 ناخبا،

وبالنسبة للفردي بلغ عدد الأصوات الصحيحة 158446 صوتا والباطله 19916 صوتا.

وحصل النائب عادل عامر مستقبل وطن على 80418 صوتا، وإبراهيم عويس مستقبل وطن 81149 صوتا، ليفوزا بالمقدين، بينما تجري إعادة بين كلا من درويش مرعي مستقبل وطن، وحصل على 49435، وعزت كريم 27166 مستقل.

وبالنسبة للقوائم بلغ عدد إجمالي الأصوات 178362 الصحيحة منها 1454167والباطله 32945 وحصلت القائمة الوطنية 105135صوتا وقائمة المستقلين علي 40282 على قطاع القاهرة ووسط وجنوب الدلتا.