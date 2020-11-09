أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الاثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 50 و60 جنيها.

وارتفع سعر كيلو الجمبري 20 جنيها، ليتراوح بين 300 جنيه و380 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

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واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 17 و20 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك البوري ليتراوح بين 42 و48 جنيها.

وبلغ سعر كيلو الكابوريا، اليوم، بين 30 و120 جنيها، وفقا لبيانات موقع العبور.

واستقر سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيها و100 جنيه.