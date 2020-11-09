عبد العليم داود في المقدمة.. إعادة بين 6 مرشحين بالدائرة الرايعة بكفر الشيخ.. حصر عددي

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب 2020، بالدائرة الرابعة دسوق وفوه ومطوبس، اليوم الإثنين، نتيجة الحصر العددي لانتخابات الدائرة، والتي أجريت بين 48 مرشحا.

وسجلت اللجنة إجراء الإعادة بين 6 مرشحين يتصدرهم الصحفي محمد عبدالعليم داود، وحصل على 54 ألف و850 صوتا، واللواء صلاح الدين محمود إبراهيم المعداوي، وحصل على 39 الف و165 صوت، وعادل محمد علي النجار، وحصل على 37 الف و148 صوت.

وحصل يوسف البدري عبد الفتاح البدري، على 30 ألفا و178 صوتا، ومحمد سعد عبدالرؤوف الصمودي، وحصل على 29 الفا و841 صوتا، وعادل عبدالسلام محمد محمد جعفر، وحصل على 27 الفا، و6 75 .

وتأتي تلك الأرقام وفق العدد الإحصائي للجان، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.