الرئاسة الجزائرية تقدم تفاصيل جديدة عن الوضع الصحي للرئيس عبد المجيد تبون

قالت رئاسة الجمهورية الجزائرية في بلاغ اليوم الأحد 8 نوفمبر أنه التزاما منها بإطلاع الرأي العام على مستجدات الحالة الصّحية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، المتواجد في أحد المستشفيات الألمانية المتخصّصة، يؤكـد الطاقم الطبّي أنّ الرئيس بصدد إتمام بروتوكول العلاج، وأنّ وضعه الصحي في تحسن إيجابي. يذكر أن الرئيس الجزائري أصيب بفيروس كورونا.

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